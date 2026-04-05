Clip “bếp gas mini bất ngờ phát nổ giữa bàn tiệc gây bỏng” nổi bật tuần qua

Bếp gas mini phát nổ trên bàn tiệc

Một bữa tiệc sinh nhật tại nhà hàng ở thành phố Dagupan (Philippines) đã gặp sự cố khi bếp gas mini đặt trên bàn bất ngờ phát nổ, khiến lửa bùng lên và nhiều thực khách hoảng hốt rời khỏi khu vực.

Vụ việc khiến 11 người bị thương, trong đó 8 người phải nhập viện và 2 trường hợp cần phẫu thuật nhưng không nguy kịch. Nhà hàng cho biết sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho các nạn nhân. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, với nghi vấn ban đầu liên quan rò rỉ khí gas hoặc quá áp trong bình butane.

Khoảnh khắc tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II phóng lên Mặt Trăng nhìn từ cửa sổ máy bay

Hành khách trên chuyến bay thương mại từ thành phố Atlanta (Mỹ) đến Puerto Rico vào chiều 1/4 (theo giờ địa phương) đã được chứng kiến khoảnh khắc tàu vũ trụ Orion đưa 4 phi hành gia lên Mặt Trăng.

Đây là vụ phóng tàu của sứ mệnh Artemis II, đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn 50 năm. Các phi hành gia sẽ có chuyến đi kéo dài 10 ngày, nhưng họ chỉ bay vòng quanh chứ không đặt chân xuống Mặt Trăng.

So sánh khả năng chỉnh sửa ảnh bằng AI của các hãng smartphone hàng đầu

Đoạn video đã so sánh khả năng chỉnh sửa ảnh bằng AI tích hợp trên các mẫu smartphone hàng đầu, bao gồm Apple, Samsung, Xiaomi, OnePlus và Google.

Tác giả đoạn clip đã yêu cầu AI xóa đi phần che mắt của nhân vật Thor, sau đó AI sẽ tự động lấp đầy nội dung trên hình ảnh đã bị xóa. Kết quả cuối cùng khiến nhiều người phải bất ngờ.

CEO công ty robot của Trung Quốc chứng minh sự an toàn trên sản phẩm

Vương Hưng Tinh, CEO và nhà sáng lập công ty robot Unitree Robotics của Trung Quốc, đã đứng giữa đạo quân robot hình người do công ty mình sản xuất để chứng minh rằng các mẫu sản phẩm này hoàn toàn vô hại đối với con người.

Hai blogger gặp sự cố trong nhà hàng khi đang quay video về đồ ăn

Hai blogger người Mỹ khi đang có mặt tại một nhà hàng ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ) để quay video về đồ ăn đã gặp tình huống thót tim khi một chiếc xe SUV bị mất lái lao vào nhà hàng, ngay sát vị trí họ đang ngồi.

Vụ việc khiến hai blogger này phải nhập viện với nhiều vết thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tài xế chiếc ô tô không bị thương và hoàn toàn tỉnh táo khi vụ tai nạn xảy ra.

Thanh niên đẩy người khác về phía đoàn tàu đang chạy

Video từ camera giám sát tại một sân ga ở Seattle (bang Washington, Mỹ) ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo trùm đầu tiếp cận người đàn ông đang chờ tàu.

Khi đoàn tàu vào ga, nghi phạm bất ngờ xô nạn nhân về phía mép sân ga. Người này kịp giữ thăng bằng để tránh ngã. Sau đó, nghi phạm tiếp tục có thêm một động tác xô đẩy trước khi rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân đã trình báo vụ việc với cảnh sát. Nhà chức trách cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ, bị truy tố tội danh giết người bất thành và đang chờ giám định sức khỏe tâm thần.

Xe tải bơm bê tông bị lật nghiêng, đè vào hàng loạt ô tô

Camera hành trình của một ô tô đã ghi lại vụ tai nạn nghiêm trọng tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), khi một xe bơm bê tông bị lật và đổ chắn ngang mặt đường, đè lên ít nhất 3 ô tô.

Một số phương tiện khác cũng bị ảnh hưởng trong vụ việc. May mắn, tai nạn không gây thương vong. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra.

Hy hữu trứng nằm trong trứng

Chủ nhân quả trứng nhận thấy dấu hiệu bất thường vì kích thước lớn hơn nhiều so với trứng gà thông thường. Khi đập vỏ, người này phát hiện bên trong là một quả trứng nguyên vẹn khác.

Đây là hiện tượng “trứng lồng trứng” rất hiếm gặp, xảy ra khi một quả trứng gần hoàn chỉnh bị đẩy ngược trở lại ống dẫn trứng của gà mái, sau đó tiếp tục được bao bọc thêm lớp lòng trắng, màng và vỏ mới.

So với trứng hai lòng đỏ, hiện tượng này hiếm hơn đáng kể và thường xuất hiện ở gà mái non, khi hệ sinh sản chưa vận hành ổn định.

Hành động gây tranh cãi của cha đối với con nhỏ

Khi gặp chướng ngại vật trên đường, người cha bước qua trước, để con trai nhỏ tự tìm cách vượt qua. Cậu bé loay hoay khá lâu, nhiều lần gọi cha nhờ hỗ trợ nhưng người đàn ông chỉ đứng chờ ở phía xa.

Sau một lúc, cậu bé tự mình vượt qua được chướng ngại vật, và người cha sau đó vỗ tay động viên.

Đoạn video nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số cho rằng cách xử lý này giúp trẻ rèn tính tự lập và khả năng giải quyết vấn đề từ sớm. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến nhận định đứa trẻ còn nhỏ, dễ rơi vào tâm lý lo lắng khi không nhận được hỗ trợ kịp thời từ cha mẹ.

Mây thấu kính hiếm gặp xuất hiện tại Nhật Bản

Mây thấu kính là dạng mây hiếm gặp, có hình giống các lớp thấu kính xếp chồng hoặc đĩa bay.

Khác với mây thông thường thường trôi theo gió, loại mây này thường gần như đứng yên tại một vị trí trên bầu trời.

Hiện tượng hình thành khi luồng không khí ẩm, ổn định bị gió đẩy lên cao qua các chướng ngại vật tự nhiên như núi. Khi không khí nguội đi và ngưng tụ ở đỉnh sóng khí quyển, mây sẽ xuất hiện thành từng lớp rõ nét. Hiện tượng này phổ biến hơn vào mùa xuân hoặc mùa đông, khi gió mạnh thổi vuông góc với các dãy núi.