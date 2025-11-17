Video
So kè nhan sắc dàn hậu Việt trong vị trí vedette Tuần lễ Thời trang

Hoàng Thùy, Lan Khuê, Bùi Quỳnh Hoa, Lê Hoàng Phương... thay phiên xuất hiện trong vị trí vedette (kết màn) tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025.
