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Sợ hao tài tán lộc, nhiều cặp đôi căng thẳng vì chuyện phòng the đầu năm

(Dân trí) - Đầu năm, nhiều gia đình kiêng đủ thứ để mong “đầu xuôi đuôi lọt”, thậm chí kiêng cả chuyện vợ chồng vì sợ hao tài, tán lộc.
Đọc thêm : Sợ "hao tài tán lộc", nhiều cặp đôi căng thẳng vì chuyện phòng the đầu năm