Sợ "hao tài tán lộc", nhiều cặp đôi căng thẳng vì chuyện phòng the đầu năm

Mỗi dịp Tết, khi ai cũng mong một năm mới thuận lợi và bình an, các câu chuyện kiêng kỵ thường được nhắc đến nhiều hơn.

Bên cạnh những quan niệm quen thuộc như kiêng quét nhà hay tránh làm vỡ bát đĩa, một số người còn truyền tai nhau rằng việc quan hệ vợ chồng vào những ngày đầu năm có thể ảnh hưởng đến “tài lộc”.

Tuy nhiên, đây chủ yếu là quan niệm dân gian, chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy hoạt động tình dục trong dịp đầu năm có thể tác động đến vận may hay tài chính của gia đình.

Dưới góc nhìn y học, quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý bình thường của người trưởng thành khỏe mạnh và có thể mang lại lợi ích về tâm lý như giảm căng thẳng, tăng gắn kết cảm xúc giữa các cặp đôi.

Sự khác biệt trong niềm tin và cách nhìn nhận vấn đề này đôi khi khiến không khí ngày Tết trở nên nhạy cảm hơn. Một số cặp đôi có thể nảy sinh mâu thuẫn nếu không trao đổi thẳng thắn và tôn trọng quan điểm của nhau.

Vì vậy, thay vì tuyệt đối hóa quan niệm truyền miệng, các chuyên gia tâm lý thường khuyến nghị vợ chồng nên trò chuyện cởi mở, thống nhất trên cơ sở hiểu biết khoa học và sự tôn trọng lẫn nhau, nhằm giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình dịp đầu năm.