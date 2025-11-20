Video
Sinh viên Lào và bài thơ tri ân thầy cô Việt Nam

Tân bác sĩ người Lào Phoumy Bin sáng tác và đọc tặng các thầy cô Việt Nam bài thơ “Tâm tình ngày 20/11” (Video: Hoài Nam).
