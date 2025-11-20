Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Nhiều hoạt động tri ân người thầy

Bên cạnh những tấm huân chương, bằng khen danh giá, ngày lễ 20/11 năm nay còn đọng lại những khoảnh khắc ấm áp từ tình thầy trò xuyên biên giới đến bài học nhân cách cho học sinh.

"Đi trước mở đường": Tự hào những công trình huyết mạch

Hòa chung không khí tưng bừng dịp 20/11 trên cả nước, Trường Đại học Giao thông Vận tải long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/11/1945-15/11/2025) và 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh vai trò lịch sử của nhà trường.

Từ công trình lớn đầu tiên kết nối Hà Nội với các nước xã hội chủ nghĩa được khôi phục lại ngay sau khi kháng chiến chống Pháp thành công là tuyến đường sắt Hà Nội - Mục Nam Quan, cho đến Quốc lộ 1 mở rộng, các tuyến cao tốc Bắc - Nam và hệ thống đường sắt đô thị hiện đại tại Hà Nội, TPHCM ngày nay đều có dấu ấn trí tuệ của thầy và trò Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Giao thông Vận tải (Ảnh: Nhà trường).

“Những công trình đó không chỉ là biểu tượng của phát triển hạ tầng, mà còn là minh chứng cho tầm vóc, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam - nơi mà các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Giao thông vận tải đã đóng góp bằng trí tuệ, tâm huyết, mồ hôi và trên hết là trách nhiệm của những nhà khoa học trước nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước”, Phó Thủ tướng ghi nhận.

Giao nhiệm vụ chiến lược trong 5 năm tới, Phó Thủ tướng yêu cầu nhà trường đổi mới chương trình đào tạo, tích hợp công nghệ số, AI, dữ liệu lớn, phấn đấu lọt vào top 250-300 trường đại học hàng đầu châu Á với một số ngành trọng điểm nằm trong top 200, khẳng định vị thế là đại học trọng điểm quốc gia về khoa học - kỹ thuật giao thông.

"Mưa" khen thưởng và sứ mệnh đào tạo người thầy trong kỷ nguyên số

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống Đại học Văn khoa, 30 năm phát triển trong cơ cấu Đại học Quốc gia Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới nhà trường. Theo Tổng Bí thư, nhà trường sẽ tiếp tục phát triển đột phá, kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, phấn đấu đến năm 2030, một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được xếp hạng trong nhóm 150 đại học châu Á.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: NVHN).

Tổng Bí thư cũng mong nhà trường tiếp tục là nơi nuôi dưỡng nhân tài, sáng tạo tri thức, góp phần xây dựng nền tảng văn hoá, con người Việt Nam và lan toả các giá trị tốt đẹp của dân tộc ra thế giới.

Trong dịp này, Trường Đại học Sài Gòn, ngôi trường với truyền thống 53 năm, đào tạo hàng chục ngàn sinh viên mỗi năm, đặc biệt là nhóm sư phạm, cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vì những thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2020-2025.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã trao Huân chương và gắn lên cờ truyền thống của nhà trường. Ngoài ra, trường còn nhận 9 Bằng khen của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND TPHCM và hàng chục khen thưởng khác.

Trường Đại học Sài Gòn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Chia sẻ về định hướng tương lai, PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh nhà trường luôn chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận với các trường, tổ chức giáo dục trong và ngoài nước, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên thực tập, kiến tập và tìm việc làm.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng chúng ta đang sống trong thời đại số - thời đại của khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo.

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng và thị trường lao động biến động mạnh, người học cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và khả năng làm chủ khoa học - công nghệ để tự tin hội nhập và thành công.

"Tập thể sư phạm nhà trường sẽ luôn đồng hành với các anh chị nghiên cứu sinh, học viên cao học và các em sinh viên trong suốt chặng đường nghiên cứu, học tập tại trường", ông Quân chia sẻ.

Sự gắn bó với nghề giáo đều xuất phát từ niềm hạnh phúc của học trò

Không khí rộn ràng dịp 20/11 cũng lan toả khắp ngôi trường Đại học Ngoại thương.

Tri ân thầy cô và cán bộ giảng viên trong ngày lễ đặc biệt này, GS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, mỗi người đến với nghề giáo theo một cơ duyên nào đó, có thầy cô đến bằng ước mơ từ khi còn nhỏ, có thầy cô lại bởi duyên lành gặp được trên chặng đường đã đi qua, có thầy cô được chọn mà đến với nghề giáo…

“Cho dù chúng ta đến với nghề giáo bằng con đường nào, sự gắn bó với nghề đều xuất phát từ những niềm hạnh phúc mà chúng ta có được khi chứng kiến sự trưởng thành của các thế hệ học trò”, cô Hương chia sẻ.

Lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương trong ngày 20/11 (Ảnh: Mỹ Hà).

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại, gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới tất cả các thế hệ thầy cô giáo và các cán bộ quản lý giáo dục.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Thương Mại tặng hoa tri ân nhân ngày 20/11 (Ảnh: Mỹ Hà).

Trường tiếp tục hướng tới sứ mệnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, có năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, có khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và quốc tế; nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức trong lĩnh vực kinh tế và thương mại hiện đại, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Sinh viên Lào và bài thơ tri ân thầy cô Việt Nam

Sáng 20/11, tại Lễ tri ân Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức, câu chuyện của tân bác sĩ Phoumy Bin, một du học sinh người Lào, đã khiến cả hội trường xúc động.

Đại diện cho hàng ngàn sinh viên phát biểu tại buổi lễ, Phoumy Bin chia sẻ về hành trình đầy gian khó để "về đích" của các du học sinh.

Những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam, rào cản ngôn ngữ khiến việc hòa nhập và tiếp thu kiến thức y khoa trở thành thử thách lớn. Phoumy Bin từng trải qua những lần rớt môn liên tục ở các năm đầu vì chưa bắt kịp nhịp học, thậm chí có lúc bị kẹt lại quê nhà do đại dịch Covid-19.

Sinh viên Lào và bài thơ tri ân thầy cô Việt Nam (Video: Hoài Nam).

Trong những lúc hoang mang nhất, khi các du học sinh liên tục tìm đến phòng quản lý đào tạo với hàng ngàn thắc mắc, chính sự kiên trì và tận tâm của các thầy cô giáo Việt Nam đã trở thành điểm tựa. Nhờ sự hỗ trợ không mệt mỏi đó, những sinh viên nước ngoài như Phoumy Bin đã có thể tốt nghiệp đúng hạn.

Gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc, tân bác sĩ người Lào đã sáng tác và đọc tặng các thầy cô bài thơ “Tâm tình ngày 20/11” do chính mình viết. Trong đó có đoạn:

Dẫu vai có mỏi, vẫn chong đèn thức

Soạn từng trang văn, quên cả đêm tàn

Chẳng chút than vãn, dốc lòng hết sức

Chỉ mong trò ngoan, vượt mọi gian nan.

Dịp này, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 cá nhân, vinh danh 8 cá nhân được nhận học hàm giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 cá nhân (Ảnh: Hoài Nam).

Hoạt động tri ân thành bài học nhân cách

Tại Trường THCS và THPT Hoa Sen (TP Thủ Đức, TPHCM), chuỗi hoạt động kỷ niệm 20/11 đã vượt ra khỏi khuôn khổ lễ hội để trở thành những bài học sống động về lòng nhân ái.

Không chỉ dừng lại ở những vở kịch tri ân do học sinh tự biên soạn hay tiếng hát xúc động của phụ huynh, nhà trường còn lan tỏa thông điệp yêu thương qua các hoạt động thiện nguyện thiết thực.

Học sinh ủng hộ đồng bào bão lũ (Ảnh: Nhà trường).

Từ việc trao học bổng, quyên góp ủng hộ đồng bào bão lũ đến hành động học sinh tự nguyện "mổ" heo đất sẻ chia, tất cả đã gieo vào lòng các em hạt giống của sự tử tế.

Đó cũng chính là minh chứng rõ nét cho triết lý "Tiên học lễ, hậu học văn" mà nhà trường luôn tâm niệm, hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục hạnh phúc và giàu tính nhân văn.