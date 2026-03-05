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Sinh nhật 90 tuổi, cụ bà bất ngờ cho vàng 4 con gái, 5 con dâu

Trong ngày các con tổ chức sinh nhật mừng tuổi 90, cụ bà Thuận bất ngờ gọi 4 con gái và 5 con dâu ra chia cho mỗi người một chỉ vàng.
Đọc thêm : Màn chia vàng cho 4 cô con gái, 5 con dâu của cụ bà 90 tuổi ở Ninh Bình