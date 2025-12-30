Video
Siêu tên lửa “không thể đánh chặn” của Nga lần đầu lộ diện

Video mới được công bố đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên của tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mà Nga tuyên bố là vũ khí “không thể đánh chặn”.
