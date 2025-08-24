Video
video cùng chuyên mục

Siêu phẩm sút phạt của Son Heung Min trong màu áo LAFC

Son Heung Min đã khiến người hâm mộ Los Angeles FC (LAFC) nức lòng khi lập siêu phẩm sút phạt đẳng cấp trong trận đấu với FC Dallas ở giải Nhà nghề Mỹ.
Đọc thêm : Son Heung Min ghi bàn sút phạt đẳng cấp sau khi phá kỷ lục của Messi