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Siêu mẫu Heidi Klum hoá thân thành tượng cẩm thạch

Siêu mẫu người Đức Heidi Klum hóa thân thành 1 bức tượng đá cẩm thạch y như thật trên thảm xanh của Met Gala 2026.
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