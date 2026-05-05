Váy tự bắn bong bóng, gắn 200 viên kim cương và loạt trang phục độc lạ

Sự kiện Met Gala năm nay thu hút hàng loạt tên tuổi đình đám của làng giải trí quốc tế. Đáng chú ý là sự góp mặt của 4 thành viên Blackpink, cùng dàn sao nổi bật như Kylie Jenner, Kendall Jenner, Anne Hathaway, Hailey Bieber và Kim Kardashian.

Bên cạnh những thiết kế được đánh giá cao về tính thẩm mỹ, Met Gala 2026 còn gây chú ý bởi sự xuất hiện của nhiều bộ trang phục mang tính thử nghiệm, thậm chí gây tranh cãi. Đây cũng chính là đặc trưng của sự kiện khi thời trang không chỉ dừng lại ở cái đẹp, mà còn là phương tiện thể hiện cá tính và quan điểm nghệ thuật.

Nhiều ngôi sao lựa chọn phong cách phá cách, kỳ dị và nổi loạn để tạo dấu ấn riêng trên thảm đỏ. Những cái tên như Cardi B, Katy Perry, Heidi Klum, Sarah Paulson hay Janelle Monáe trở thành tâm điểm với những bộ cánh độc đáo, vượt khỏi chuẩn mực thông thường.

Váy tự thổi bong bóng của “công chúa tuyết” Eileen Gu (Video: Page Six).

Vận động viên trượt tuyết Eileen Gu diện bộ váy ngắn có thiết kế tự tỏa bong bóng tạo hiệu ứng thị giác. Bộ váy ngắn Airo được tạo nên từ 15.000 bong bóng và có thể tự tỏa ra các hạt khí bay trong không trung như trò chơi thổi bong bóng xà phòng của trẻ em.

Bộ váy đánh dấu sự hợp tác giữa nhà thiết kế Iris van Herpen và nghệ sĩ A.A.Murakami. Ẩn dưới các bóng khí là các bộ xử lý vi mô, có khả năng điều phối và phát tán bong bóng ra ngoài. Nhà thiết kế Iris van Herpen cho biết hàng chục nghìn quả bóng được gắn thủ công bằng ánh sáng UV.

Katy Perry hóa thành AI tại Met Gala 2026 (Video: Page Six).

Sau 2 năm không đi dự Met Gala và bị dùng AI (trí tuệ nhân tạo) chế ảnh quá nhiều, Katy Perry năm nay quyết định hóa thân thành AI tại Met Gala 2026. Bộ trang phục của cô do Stella McCartney thiết kế, gồm một chiếc váy trắng dáng cúp ngực với cấu trúc ôm sát phần thân, kết hợp chân váy xẻ và phần tà dài mang hiệu ứng cháy xém độc đáo.

Điểm gây chú ý nhất là chiếc mặt nạ kim loại màu bạc lấy cảm hứng từ mũ đấu kiếm che kín gương mặt, tạo cảm giác vừa bí ẩn vừa mang hơi hướng tương lai. Tổng thể tạo hình được đánh giá là sự pha trộn giữa thời trang, nghệ thuật thị giác và yếu tố công nghệ.

Siêu mẫu Heidi Klum biến thành tượng cẩm thạch (Video: L'officiel).

Siêu mẫu người Đức Heidi Klum gây chấn động với màn đổ bộ Met Gala 2026 “có một không hai”. Cô hóa thân thành 1 bức tượng đá cẩm thạch y như thật trên thảm đỏ và khiến nhiều người không còn nhận ra khi vừa xuất hiện trên thảm xanh.

Ái nữ tỷ phú Ấn Độ, Isha Ambani, trở thành tâm điểm tại Met Gala 2026 khi diện bộ sari dệt vàng đính hơn 200 viên kim cương được thiết kế riêng từ Gaurav Gupta. Được biết, bộ sari được dệt bằng sợi vàng nguyên chất, mất hơn 1.200 giờ thực hiện với sự tham gia của 25 nghệ nhân.

Theo Isha, chỗ kim cương đính trên áo của cô đều là những món trang sức mang ý nghĩa đặc biệt, trong đó có quà tặng từ những dấu mốc quan trọng với cuộc đời cô. Cô hoàn thiện diện mạo bằng vòng cổ kim cương, viên ngọc lục bảo cỡ lớn và áo choàng điêu khắc tạo hiệu ứng như "vầng hào quang" phía sau.

Lisa hợp tác với Robert Wun để tạo ra một chiếc váy dạ hội mỏng manh được thiết kế riêng, tôn lên vẻ đẹp hình thể với cánh tay 3D được quét trực tiếp từ tay của Lisa và lấy cảm hứng từ động tác múa truyền thống của Thái Lan.

Cardi B tiếp tục gây “bão” thảm đỏ khi diện thiết kế của Marc Jacobs. Bộ trang phục nổi bật với chất liệu ren xuyên thấu phủ toàn thân, kết hợp phom dáng phóng đại ở phần vai và chân váy, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và mang tính điêu khắc.

Thiết kế còn được phối nhiều gam màu như tím, hồng, cam và nude, cùng các chi tiết thêu và găng tay dài, giúp tổng thể vừa nổi loạn vừa giàu tính nghệ thuật. Phom dáng của bộ váy được lấy cảm hứng từ các tác phẩm siêu thực về cơ thể người.

Sarah Paulson diện thiết kế may đo riêng của thương hiệu Matières Fécales, gồm váy màu xám phối găng tay trắng và trang sức của Boucheron. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chiếc mặt nạ che mắt mô phỏng tờ tiền 1 USD, vừa gây tò mò vừa tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Theo chia sẻ trên thảm đỏ, phụ kiện này được xem như một ẩn dụ về “1%” - tầng lớp giàu có trong xã hội, qua đó phản ánh mối quan hệ giữa tiền bạc, quyền lực và thời trang trong bối cảnh chủ đề “Fashion Is Art” (Thời trang là nghệ thuật).

Janelle Monáe diện váy đặt riêng của nhà thiết kế Christian Siriano, nổi bật với sự kết hợp giữa yếu tố thiên nhiên và công nghệ. Bộ trang phục được cấu tạo từ những chất liệu như rêu xanh, dây điện nhiều màu, chi tiết 3D và các phụ kiện tái chế, tạo nên hình ảnh như một “cơ thể lai” giữa tự nhiên và máy móc. Thiết kế có phom dáng cổ lọ, cắt hai bên hông và chân váy đuôi cá, vừa mang tính điêu khắc vừa tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Gwendoline Christie và tạo hình "người hai mặt" khi lựa chọn phụ kiện là một chiếc mặt nạ cầm tay.

Tại Met Gala 2026, ngôi sao giải trí người Pháp Léna Mahfouf gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong thiết kế của Burc Akyol. Bộ trang phục nổi bật với phần thân trên mô phỏng những bàn tay kim loại ôm lấy cơ thể, kết hợp cùng chân váy mềm màu xanh nhạt có đường cắt táo bạo và tà dài thướt tha.

Tổng thể tạo nên hình ảnh vừa mang tính điêu khắc, vừa gợi cảm, vừa bám sát tinh thần “Fashion Is Art” (Thời trang là nghệ thuật) của sự kiện năm nay. Đây cũng là lần thứ ba Léna Mahfouf tham dự Met Gala, tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân với những lựa chọn thời trang giàu tính thử nghiệm và nghệ thuật.

Sabrina Carpenter xuất hiện nổi bật trong một thiết kế của Dior, do nhà thiết kế Jonathan Anderson thực hiện. Bộ váy gây ấn tượng khi được tạo nên từ những dải phim nhựa thật, lấy trực tiếp từ bộ phim kinh điển Sabrina (1954) do Audrey Hepburn thủ vai chính.

Thiết kế mang phom dáng váy xẻ cao, phần thân được cấu trúc như một bodysuit (đồ ôm sát) bằng phim, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo và mang tính điêu khắc. Tạo hình của Sabrina Carpenter còn gợi nhắc phong cách Hollywood cổ điển, với mái tóc uốn xoăn, phụ kiện đính đá.

Rapper Doechii xuất hiện trong một thiết kế của nhà mốt Marc Jacobs. Bộ trang phục mang tông màu đỏ rượu vang, được xử lý bằng các dải vải xoắn tạo hiệu ứng điêu khắc và chân váy quấn táo bạo.

Điểm nhấn đặc biệt của tạo hình là phần mũ đội đầu cao được quấn từ vải cùng tông, cùng lựa chọn đi chân trần - một chi tiết mang tính biểu tượng về sự “trần trụi”, góp phần kết nối cơ thể với mặt đất và tinh thần nghệ thuật “Thời trang là nghệ thuật” mà Met Gala 2026 hướng tới.

