Siêu du thuyền trị giá 1 triệu USD bị nghiêng và chìm ngay sau khi hạ thủy

Một chiếc siêu du thuyền sang trọng, trị giá gần 1 triệu USD, đã bị lật nghiêng và chìm ngay sau khi hạ thủy tại bờ biển thành phố Eregli, Thổ Nhĩ Kỳ.
