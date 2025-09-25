Video
Siêu bom FAB-3000 Nga phá hủy một cây cầu của Ukraine ở Novopavlivka

Một cuộc tấn công bằng siêu bom FAB-3000 Nga đã phá hủy một cây cầu trên huyết mạch hậu cần của Ukraine ở Novopavlivka.
