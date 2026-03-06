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Siêu bom FAB-3000 của Nga phá hủy các mục tiêu Ukraine tại Liman

Siêu bom FAB-3000 của Nga phá hủy một điểm triển khai tạm thời và một vị trí điều khiển UAV Ukraine tại thành phố Liman.
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