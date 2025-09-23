Video
Siêu bão Ragasa đổ bộ Philippines

Sau khi đổ bộ, gây mưa lớn và ngập lụt ở miền Bắc Philippines, bão Ragasa đang suy yếu dần và di chuyển theo hướng Trung Quốc.
