Siêu bão Ragasa đổ bộ Đài Loan

Ít nhất 6 người bị thương và hơn 7.000 người phải sơ tán tại Đài Loan khi bão Ragasa quét qua phía nam hòn đảo vào ngày 23/9.
