Lo ngại lũ lụt ập đến như sóng thần, người dân Đài Loan chạy đua sơ tán

Nước lũ từ hồ Mataian tràn vào thị trấn Guangfu, huyện Hoa Liên (Ảnh: Focus Taiwan).

Đảo Đài Loan đã bị ảnh hưởng nặng nề từ ngày 22/9 bởi vành đai ngoài của siêu bão Ragasa, vốn cũng quét qua trung tâm tài chính châu Á Hong Kong và hiện đang ở bờ biển phía nam Trung Quốc.

Người dân ở đảo Đài Loan cho biết, nước lũ ập tới dữ dội như sóng thần, gây ra cảnh tượng tan hoang giống bộ phim về thảm họa. Lũ lụt do siêu bão gây ra đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

Người dân phải tìm nơi trú ẩn an toàn do lo sợ thảm họa tiếp theo sau khi một hồ nước đã vỡ bờ, trong khi nhà lãnh đạo hòn đảo, ông Cho Jung-tai, kêu gọi một cuộc điều tra về nguyên nhân khiến nhiều người thiệt mạng do không được sơ tán.

Đài Loan, một khu vực cận nhiệt đới thường xuyên bị bão tấn công, thường có một cơ chế ứng phó thảm họa hoạt động hiệu quả, giúp ngăn chặn thương vong hàng loạt bằng cách nhanh chóng di chuyển người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm tiềm ẩn.

Tuy nhiên, nhiều cư dân ở Guangfu, một thị trấn phía đông thuộc địa điểm du lịch nổi tiếng ở huyện Hoa Liên, nơi tập trung đông đúc khách du lịch, cho biết họ không nhận được cảnh báo khi một hồ nước vỡ bờ làm gãy cả cầu và ngập lụt một ngôi làng sau trận mưa xối xả hôm 23/9 do siêu bão Ragasa gây ra.

Siêu bão Ragasa đổ bộ Đài Loan

Theo Cục Cứu hỏa Hoa Liên, nước lũ từ hồ chắn Mataian Creek tràn bờ vào thị trấn Guangfu chiều 23/9, khiến ít nhất 300 người bị mắc kẹt và nhiều người thiệt mạng và mất tích.

Người dân được nhìn thấy trèo lên xe ô tô và các tòa nhà để chờ cứu hộ khi dòng nước đen, đầy phù sa nhấn chìm thị trấn.

Chính quyền huyện Hoa Liên cho biết ưu tiên trước mắt là tìm kiếm những người mất tích. Con số ban đầu là 152 người thiệt mạng và mất tích đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 17 sau khi nhiều người được tìm thấy còn sống.

"Đối với 14 người đã thiệt mạng một cách bi thảm, chúng ta phải điều tra lý do tại sao lệnh sơ tán không được thực hiện tại các khu vực được chỉ định", ông Cho Jung-tai nói với các phóng viên trước khi số người chết được điều chỉnh lên 17 vào buổi chiều.

"Đây không phải là việc đổ lỗi, mà là để làm sáng tỏ sự thật", nhà lãnh đạo hòn đảo nhấn mạnh.

Các quan chức cứu hỏa cho biết tất cả những người chết và mất tích đều ở Guangfu.

Khi mưa lớn tiếp tục ở Hoa Liên, xe cảnh sát đã hú còi báo động lũ lụt mới tại Guangfu vào ngày 24/9 khiến người dân phải chạy tán loạn đến những nơi an toàn. "Nước lũ đang đến, hãy chạy nhanh lên", nhiều người dân vừa chạy vừa hét lớn.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy khoảng 5.200 người, tương đương 60% dân số Đài Loan, đã tìm nơi trú ẩn trên các tầng cao hơn của nhà họ trong khi phần lớn những người còn lại rời đi để ở với gia đình.

"Cơn sóng thần từ trên núi"

Một cây cầu bị nước cuốn trôi ở Guangfu, Hoa Liên, Đài Loan (Ảnh: Reuters).

Ước tính khoảng 15,4 triệu tấn nước đã xả ra, tạo nên hiện tượng được các nhà địa chất gọi là "cơn sóng thần từ trên núi".

Hsieh Chien-tung, làm nghề đưa thư, cũng mô tả nước lũ ập tới như "cơn sóng thần". Hsieh cho biết anh đã kịp chạy lên tầng hai của bưu điện, nhưng khi trở về nhà, anh phát hiện xe của mình bị cuốn vào phòng khách.

"Giống ngọn núi lửa đang phun trào, dòng nước lũ đem theo bùn đất ào ạt tràn vào tầng một nhà tôi", ông Hsu Cheng-hsiung, 55 tuổi, lãnh đạo khu phố của thị trấn Kuang Fu, nói.

Các khu vực trên khắp hòn đảo đã điều động các đội cứu hộ đến Hoa Liên, với quân đội đã điều động 340 binh sĩ đến hỗ trợ.

Tại Guangfu, các binh sĩ điều khiển xe bọc thép chở quân đến từng nhà để tránh bùn đất dày đặc trên đường phố, đi phát nước và mì ăn liền. Những chiếc ô tô và xe máy bị hỏng nằm la liệt khắp nơi.

Yen Shau, cư dân địa phương 31 tuổi, mô tả cảnh lũ tràn vào giống như trong phim về thảm họa. Yen kể lại khoảng một tiếng trước đó, nhiều người vẫn ở trong siêu thị và cửa hàng tạp hóa mua sắm.

Một chủ cửa hàng trái cây họ Tsai kể lại rằng bà đã nhanh chóng dọn đồ đạc sau khi có thông báo sơ tán, nhưng nước dâng lên chỉ trong vài giây và tràn vào cửa hàng.

"Thật kinh hoàng. Nước tràn vào cuốn trôi hết sạp trái cây và xe máy điện. Chúng tôi không kịp cứu bất cứ thứ gì", Tsai cho hay, và nói thêm rằng gia đình bà chỉ kịp chạy lên tầng để trú ẩn.