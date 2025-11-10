Video
Siêu bão Phượng Hoàng đổ bộ Philippines

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng, trong khi hơn 1 triệu người ở Philippines phải sơ tán do siêu bão Phượng Hoàng (Fung - Wong).
