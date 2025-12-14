Video
Shipper không làm chủ tốc độ, đâm mạnh vào đuôi ô tô

Nam shipper điều khiển xe máy không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn nên đã không kịp xử lý và đâm mạnh vào ô tô phía trước khi chiếc xe giảm tốc độ.
