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Shangjie Z7 nằm bất động trên sân khấu

Mẫu xe điện Shangjie Z7 gặp sự cố trong màn ra mắt trước giới truyền thông.
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