Shakira trình diễn cùng 2 con trai

Màn trình diễn của Shakira và hai con trai đang gây sốt trên các nền tảng. Đoạn video ghi lại hình ảnh 3 mẹ con cùng thể hiện ca khúc về tình mẫu tử “Acróstico” khiến nhiều người nghẹn ngào.
