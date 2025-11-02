Video
Sét liên tục đánh vào miệng núi lửa tạo nên khung cảnh như ngày tận thế

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Kerry Macuska đã sử dụng máy bay không người lái để ghi lại khung cảnh ngọn núi lửa Agua tại Guatemala.
