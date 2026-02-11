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Sesko tỏa sáng phút bù giờ giúp Man Utd thoát thua West Ham

Bàn gỡ hòa muộn của Benjamin Sesko ở phút 90+6 giúp Man Utd cầm hòa West Ham 1-1 trên sân khách, qua đó nối dài chuỗi bất bại tại Ngoại hạng Anh lên 9 trậ
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