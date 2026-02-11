Phản ứng của HLV Carrick khi Man Utd hòa hú vía

Sesko tỏa sáng phút bù giờ giúp Man Utd thoát thua West Ham

Trong trận đấu ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh vào đêm qua, Man Utd đã trải qua trận đấu vô cùng khó khăn. Họ bị đội chủ nhà West Ham vượt lên dẫn trước với pha lập công của Soucek. Rất may, tới phút 90+6, Sesko đã trở thành người hùng khi ghi bàn gỡ hòa, mang về 1 điểm quý giá cho Man Utd.

Man Utd không thi đấu đúng với khả năng trong trận đấu với West Ham (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Carrick thừa nhận các cầu thủ Man Utd đã không thi đấu đúng với khả năng. Ông cho biết: “Tôi có cảm xúc lẫn lộn ở thời điểm này. Chúng tôi biết mình đã không chơi với phong độ cao nhất. Tôi phải ghi nhận West Ham vì điều đó.

Việc đội bóng ghi được bàn gỡ muộn là tín hiệu tích cực. Nhìn tổng thể, việc giành được 1 điểm là chấp nhận được với Man Utd. Chúng tôi đã giành được 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận đấu gần nhất”.

Bên cạnh đó, HLV tạm quyền của Man Utd cũng ca ngợi người hùng Sesko. Điều đáng nói, kể từ khi HLV Carrick nắm quyền, tiền đạo người Slovenia vẫn chưa một lần đá chính trong màu áo Quỷ đỏ.

HLV 44 tuổi nói thêm: “Đó luôn là bài toán về sự cân bằng. Những cầu thủ đã ra sân từ đầu đều chơi rất tốt. Sesko đang làm việc cực kỳ chăm chỉ, cậu ấy ở trong trạng thái sẵn sàng để bứt phá. Khi vào sân hôm nay, cậu ấy thực sự tạo ra ảnh hưởng lớn.

Đó là một pha dứt điểm không thể tin nổi từ một góc rất hẹp, tạo lực, đưa bóng đi trúng đích và ghi bàn. Thật sự là một siêu phẩm. Tôi biết Sesko có khả năng đó. Cậu ấy không phải bây giờ mới tỏa sáng. Sesko đã làm điều này từ lâu rồi, đã chứng minh được khả năng ghi bàn, kể cả trên sân tập.

Sesko tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa cho Man Utd (Ảnh: Getty).

Vì vậy, tôi không bất ngờ với siêu phẩm này. Đó là những gì Sesko làm tốt nhất. Bàn thắng trước đó đã giúp cậu ấy tự tin hơn rất nhiều. Tối nay, với cảm xúc của trận đấu, đó là một khoảnh khắc rất quan trọng cho cả cậu ấy lẫn đội bóng”.

Trong khi đó, HLV Nuno Espirito Santo không giấu nổi sự thất vọng khi West Ham đánh rơi 2 điểm đáng tiếc. Ông nói: “Tất nhiên chúng tôi rất buồn, cả cầu thủ lẫn người hâm mộ. Đội bóng đã thi đấu rất tốt và kiểm soát được một đối thủ mạnh.

Chúng tôi khởi đầu hiệp hai đầy tích cực, ghi bàn và phòng ngự chắc chắn. Nhìn chung, đó là màn trình diễn phòng ngự rất tốt và chúng tôi đã có những cơ hội để kết liễu trận đấu. Toàn đội West Ham phải đứng dậy sau những thất vọng như thế này. Không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục tiến lên”.

Sau trận đấu này, Man Utd vẫn xếp ở vị trí thứ 4 giải Ngoại hạng Anh với 45 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với đội xếp sau là Chelsea. Trong khi đó, West Ham vẫn đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ với 24 điểm, kém nhóm an toàn 2 điểm.