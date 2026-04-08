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Sau lệnh ngừng bắn, tên lửa Iran vẫn bay vào Israel

Ngay sau lệnh ngừng bắn được 3 bên nhất trí, tên lửa Iran vẫn bay vào Israel. Có lẽ đây là một trong những quả đạn cuối cùng trước khi Trung Đông yên tĩnh trở lại.
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