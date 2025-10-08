Sau trận mưa lớn kéo dài, xưởng gỗ của gia đình chị Ngô Thị Mỹ Hạnh (xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên) hứng chịu sạt lở, ngập trong bùn đất, thiệt hại nặng nề.