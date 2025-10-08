Mưa xối xả, bùn đất bất ngờ đổ ập xuống xưởng gỗ ở Thái Nguyên

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Ngô Thị Mỹ Hạnh (xóm Quyết Tiến, xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, mưa bắt đầu từ ngày 6/10, rả rích suốt đêm rồi kéo dài sang sáng 7/10 thì thành mưa to.

Đến khoảng 9h ngày 7/10, mưa bắt đầu nặng hạt. Chỉ khoảng một tiếng sau, sạt lở đã xảy ra. Theo lời chị Hạnh, nước từ trên cao đổ xuống ào ạt, đất đá tràn từ sườn núi xuống, khiến đường xung quanh nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển nước.

"Khoảnh khắc ấy xảy ra rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, nước đã dâng lên mênh mông", chị Hạnh cho hay.

May mắn, nhà chị Hạnh nằm ở khu vực cao nên không bị ngập trực tiếp. Tuy nhiên, khu xưởng gỗ của gia đình chị, cách nhà khoảng 300m, lại nằm ngay chân dốc - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ sạt lở.

"Lúc đó, mẹ tôi ở xưởng, thấy vài cục đất từ sườn núi lăn xuống nên nghi có chuyện chẳng lành, liền quay vào trong. Vừa kịp ra khỏi đó thì đất đổ xuống ào ào, tràn vào khu xưởng", chị kể.

Sạt lở sau mưa, đất tràn vào nhà xưởng ở Thái Nguyên (Video: Ngô Thị Hạnh).

Nhờ sự cảnh giác kịp thời, gia đình chị không có thiệt hại về người. Trận sạt lở khiến xưởng gỗ của gia đình chị bị ngập, nhiều thiết bị, máy móc, nguyên liệu và thành phẩm bị bùn đất vùi lấp. Ước tính ban đầu, gia đình chị Hạnh bị thiệt hại khoảng 500-600 triệu đồng.

Ngày 7/10, gia đình chị phải tạm trú ở khu vực an toàn. Đến sáng 8/10, nước đã rút bớt, chị Hạnh cùng người thân bắt đầu dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả tại xưởng.

Chị Hạnh cũng cho biết, xưởng nhà chị bị sạt lở nhưng vẫn còn nhẹ so với nhiều khu vực khác trong xã. Có nhà nước ngập đến nửa tường, đồ đạc bị cuốn trôi hết. Một số tuyến đường ở xã Trung Hội và vùng lân cận cũng ngập sâu, xe cộ không thể qua lại.

"Từ trước tới giờ, nơi tôi sống hiếm khi xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng lần này nước đổ về nhanh quá, không kịp trở tay. Nhà nào ở vị trí cao thì phải mở cửa cho bà con lên trú nhờ. Mất điện, nước ngập, liên lạc cũng rất khó khăn", chị Hạnh cho biết thêm.

Khu vực bị ngập nằm sát công trình thi công tuyến đường và hệ thống cống thoát nước. Mưa lớn kéo dài khiến dòng chảy bị ùn ứ, nước không thoát kịp, đổ xuống ồ ạt từ khu vực cao.

Sáng 7/10, Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên phát đi thông báo cho biết trong vòng 12 giờ (từ 19h ngày 6/10 đến 7h sáng 7/10), trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to, khiến mực nước dâng cao và gây ngập diện rộng.

Bùn đất tràn vào nhà xưởng của dân, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng về tài sản (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, khu vực phường Phan Đình Phùng là một trong những điểm ngập nặng nhất, với nhiều tuyến đường trung tâm như Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Nha Trang, Bến Tượng… bị nước bao phủ.

Tình trạng ngập úng còn xảy ra tại hàng loạt tuyến đường lớn ở các xã, phường khác như Gia Sàng, Tích Lương, Quyết Thắng, Linh Sơn, Quan Triều, An Khánh, cũng như tại các địa phương Đại Từ, Quân Chu, Đại Phúc, La Bằng, Phú Xuyên, Điềm Thụy, Sông Công, Tân Cương, Bá Xuyên, Phổ Yên, Bách Quang…

Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh nước ngập sâu, có nơi dâng đến tận mái nhà. Người dân ở vùng trũng phải trèo lên gác hoặc nóc nhà để tránh lũ. Tình trạng mất điện, sóng điện thoại yếu hoặc gián đoạn khiến công tác liên lạc, ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, theo dõi sát các bản tin cảnh báo thời tiết và chủ động các biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong những ngày mưa lớn kéo dài.