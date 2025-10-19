Video
Sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Hội An

Do tác động của thời tiết cực đoan, khu vực bờ biển thuộc phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều công trình du lịch, nhà cửa có nguy cơ đổ sập.
