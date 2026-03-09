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Sập núi rác lớn nhất Indonesia, 4 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 5 người mất tích sau khi một khối rác lớn sụp đổ tại bãi chôn lấp rác lớn nhất Indonesia vào cuối tuần.
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