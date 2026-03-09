Hiện trường vụ việc (Ảnh: X).

Vụ việc khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, một quan chức cho biết ngày 9/3. Vụ sụp đổ xảy ra tại bãi rác Bantargebang vào ngày 8/3, nằm ở khu vực Bekasi ở rìa thủ đô Jakarta, theo bà Desiana Kartika Bahari, người đứng đầu cơ quan cứu hộ địa phương.

Bà nói với Reuters rằng nguyên nhân có thể do trận mưa lớn kéo dài từ tối 7/3. “Trời mưa cả ngày, thậm chí từ tối (7/3), và ngọn núi rác trở nên không ổn định”, bà Desiana cho biết.

Một số xe tải đang đổ rác khi vụ sụp đổ xảy ra, và gần đó cũng có một quầy bán đồ ăn.

“Những người mất tích là các tài xế xe tải và những người nhặt rác”, bà nói, đồng thời cho biết có thể còn nhiều người khác bị chôn vùi trong bãi rác.

Sập núi rác lớn nhất Indonesia, 4 người thiệt mạng (Video: AP).

Bốn người đã sống sót sau tai nạn. Hơn 200 nhân viên cứu hộ, bao gồm cảnh sát và quân đội, cùng 17 máy xúc đã được triển khai từ sáng 9/3 để tìm kiếm những người mất tích.

Bãi rác Bantargebang rộng khoảng 110 ha và mỗi ngày tiếp nhận khoảng 6.500 đến 7.000 tấn rác.

“Lực lượng cứu hộ đang mở lối tiếp cận bằng các thiết bị hạng nặng như máy xúc và triển khai chó nghiệp vụ để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của các nạn nhân”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Ít nhất 5 người vẫn đang mất tích.

Jakarta và các thành phố vệ tinh của nó, được gọi chung là Jabodetabek, là nơi sinh sống của khoảng 42 triệu người và tạo ra ước tính khoảng 14.000 tấn rác mỗi ngày. Bantargebang, một trong những bãi rác lộ thiên lớn nhất thế giới, chứa khoảng 55 triệu tấn rác.

Bộ trưởng Môi trường Hanif Faisol Nurofiq đã chỉ trích chính quyền địa phương vì cho phép rác thải tích tụ mặc dù đã có lệnh cấm bãi rác lộ thiên từ năm 2008.

“Sự việc này thực sự phải trở thành một bài học cay đắng để Jakarta nhanh chóng có những cải thiện", ông nói.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết vào tháng 2 rằng phần lớn các bãi rác của Indonesia, vốn đang được từng bước loại bỏ, sẽ vượt quá công suất vào năm 2028.

Ông nói chính phủ sẽ đầu tư 3,5 tỷ USD vào một dự án xây dựng 34 nhà máy chuyển rác thành năng lượng trong vòng 2 năm, nơi rác sẽ được đốt để sản xuất điện.

Một vụ sạt lở bãi rác tại Tây Java năm 2005 đã khiến 143 người thiệt mạng, nguyên nhân do vụ nổ khí mê-tan kết hợp với mưa lớn trong khu vực.