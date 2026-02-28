Cầu 30/4 bắc qua sông Thốt Nốt, tuyến sông có lưu lượng vận chuyển lúa gạo đường sông tấp nập và quan trọng ở Cần Thơ, vừa bị sập nhịp dẫn giữa khiến giao thông qua khu vực tê liệt.