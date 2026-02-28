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Sập cầu ở Cần Thơ

Cầu 30/4 bắc qua sông Thốt Nốt, tuyến sông có lưu lượng vận chuyển lúa gạo đường sông tấp nập và quan trọng ở Cần Thơ, vừa bị sập nhịp dẫn giữa khiến giao thông qua khu vực tê liệt.
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