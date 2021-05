Sao Mai và Anh Huy rời khỏi Thử Thách cùng bước nhảy

(Dân trí) - Đêm công bố kết quả của phần thi chung kết đầu tiên chương trình “Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance” đã được truyền hình trực tiếp vào 21h30 tối qua 14/10 đã xác định được hai gương mặt đầu tiên rời khỏi cuộc chơi.