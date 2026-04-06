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Sang đường như bị bịt mắt, ô tô và xe máy lao vào nhau

Cả người điều khiển xe máy và tài xế ô tô dường như không hề quan sát khi sang đường, chuyển làn, dẫn tới tình huống va chạm khá nguy hiểm.
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