Xe máy đi ngược chiều sang đường, lao vào ô tô đang chuyển làn

Tình huống diễn ra vào ngày 1/4 trên đường Ngọc Hồi, xã Thanh Trì, Hà Nội và được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại.

Theo đó, người đàn ông chở em nhỏ trên xe máy đã đi ngược chiều rồi băng sang đường thiếu quan sát, trong khi tài xế ô tô cũng bất cẩn khi chuyển làn, không bật xi-nhan và có vẻ như định chuyển liền hai làn đường, dẫn tới va chạm.

Sang đường như bị bịt mắt, ô tô và xe máy lao vào nhau (Video: OFFB).

"Cả hai phương tiện đều chuyển nhiều làn đường cùng lúc, không bật xi-nhan. Khách quan mà nói thì tôi thấy ai cũng có cái sai. May mắn là chưa xảy ra thương vong đáng tiếc. Mong rằng người trong cuộc và mọi người nói chung đều rút cho mình bài học riêng về việc tham gia giao thông an toàn hơn", tài khoản Huy Hoàng nhận xét sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Đức Tuấn bổ sung: "Trước đó, xe máy còn đi ngược chiều nữa. Lỗi từ cả hai phía đều do bất cẩn, không tuân thủ cả quy định pháp luật lẫn nguyên tắc an toàn cơ bản. Tất nhiên việc đi ngược chiều không trực tiếp dẫn tới va chạm, nhưng tôi nghĩ là nếu xe máy đi đúng chiều và quay đầu ở vị trí đó thì sẽ không sang đường "cái một" như vậy, có thể tránh được va chạm".

Trong khi đó, tài khoản Ngô Vinh phân tích: "Hai xe đều có lỗi chuyển làn không bật đèn tín hiệu, nhưng ô tô là đối tượng gây tai nạn vì xe máy đã ở làn đó trước".

Về nguyên tắc an toàn, khi chuyển hướng, chuyển làn đường, người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát và kiểm soát tốc độ, chỉ cho xe chuyển hướng khi thấy đủ điều kiện an toàn.