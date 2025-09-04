Video
Sang đường bất cẩn, người đàn ông đi xe đạp điện suýt chui gầm xe ben

May mắn là chiếc xe ben đang di chuyển chậm và tài xế đã kịp đạp phanh trước khi quá muộn.
