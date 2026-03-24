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Sân Thống Nhất sắp “thay áo mới” với dự án gần 320 tỷ đồng

Sau nhiều năm khai thác, sân vận động Thống Nhất sắp được nâng cấp toàn diện, kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa – thể thao mới của TPHCM.
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