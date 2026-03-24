TPHCM đầu tư gần 320 tỷ đồng "đại tu" sân vận động lâu đời nhất Việt Nam

Sân Thống Nhất sắp “thay áo mới” với dự án gần 320 tỷ đồng

Sáng 24/3, Sân vận động Thống Nhất, biểu tượng hơn 95 năm của thể thao TPHCM, chính thức khởi công dự án cải tạo, nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án hứa hẹn mang đến diện mạo mới, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời bảo tồn giá trị lịch sử của công trình.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư, phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Với quy mô 17.750 ghế ngồi, công trình dân dụng cấp II này sẽ giải quyết tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của sân vận động sau nhiều thập kỷ khai thác.

Các hạng mục chính bao gồm cải tạo khán đài A với 4.268 ghế mới (16 Super VIP, 100 VIP, 4.152 khán đài), cải tạo khán đài C, D với 3.699 ghế mới.

Đặc biệt, khu khán đài B-C1-D1 sẽ được xây mới hoàn toàn với một tầng hầm, ba tầng nổi và hai tầng khán đài, tổng diện tích sàn 20.327,1m². Sân cỏ, đường chạy, hệ thống cổng, hàng rào và toàn bộ hạ tầng kỹ thuật cũng sẽ được nâng cấp toàn diện.

Ông Đinh Trần Ánh, đại diện chủ đầu tư, cho biết dự án dự kiến hoàn thành trong 360 ngày. Các hạng mục khán đài A, C, D, sân cỏ và đường chạy sẽ hoàn tất vào tháng 10/2026 để kịp phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Khán đài B dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026 và bàn giao vào quý I/2027.

Ông Việt Thanh (phường Diên Hồng) chia sẻ: "Tôi từng đến đây xem bóng và ngồi tại đây khi khán đài còn được sử dụng, nhưng cách đây nhiều năm nơi đây đã bắt đầu xuống cấp. Các hàng ghế thì phủ đầy bụi, sàn thì rong rêu mọc um tùm".

Hiện trạng Sân vận động Thống Nhất cho thấy sự xuống cấp rõ rệt, đặc biệt là khán đài B, nơi đã phải tạm dừng hoạt động từ năm 2021 do xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lối vào bị khóa chặt, rác thải tích tụ, tường bong tróc, hệ thống thoát nước kém hiệu quả và đường piste hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tập luyện và thi đấu.

Dự án cải tạo, nâng cấp Sân vận động Thống Nhất không chỉ là việc nâng cấp một công trình mà còn là nâng tầm một biểu tượng.

Sau khi hoàn thành, sân vận động sẽ đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm nay, đồng thời trở thành điểm đến đặc thù cho các sự kiện thể thao, văn hóa quy mô quốc gia và quốc tế.

Phối cảnh sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng, TPHCM).