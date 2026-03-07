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Sân bay Iran bốc cháy như cầu lửa sau đòn không kích của Israel

Các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng thủ đô Tehran của Iran vào rạng sáng nay 7/3, khiến sân bay quốc tế ở đây bốc cháy.
Đọc thêm : Sân bay Iran bốc cháy như cầu lửa sau đòn không kích của Israel