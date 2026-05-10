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Sai lầm nguy hiểm nhiều người đi xe máy tại Việt Nam mắc phải

Nhiều người điều khiển xe hai bánh thường có thói quen chen ngang vào khoảng trống giữa các xe cỡ lớn để sang đường, quay đầu xe hoặc để chờ di chuyển.
Đọc thêm : Thói quen nguy hiểm nhiều người đi xe máy tại Việt Nam mắc phải