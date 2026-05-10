Thói quen nguy hiểm nhiều người đi xe máy tại Việt Nam mắc phải

Tại các đoạn đường ùn tắc có nhiều xe tải, container, không ít người đi xe máy thường chen vào khoảng trống giữa các xe cỡ lớn để sang đường, quay đầu hoặc chờ di chuyển.

Tuy nhiên, đây là hành động rất nguy hiểm, từng dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm khi người đi xe máy lọt vào điểm mù của tài xế xe tải, container và bị cán trúng lúc phương tiện di chuyển.

Mới đây, một tài xế container chia sẻ video ghi lại cảnh người đi xe máy chen vào khoảng trống giữa hai xe container. Từ vị trí ghế lái, tài xế gần như không thể quan sát người này phía trước đầu xe, chỉ có thể nhìn qua gương lồi gắn phía trước.

Tình huống cho thấy nếu tài xế thiếu quan sát và cho xe di chuyển, tai nạn nghiêm trọng hoàn toàn có thể xảy ra.

Sai lầm nguy hiểm nhiều người đi xe máy tại Việt Nam mắc phải.

Kinh nghiệm tránh rơi vào điểm mù trước mũi xe container

Thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do người đi xe máy băng qua trước đầu xe container nhưng tài xế không quan sát thấy.

Để hạn chế rủi ro, một tài xế container đã chia sẻ video hướng dẫn kỹ năng an toàn khi buộc phải di chuyển qua khoảng trống trước đầu xe container để sang đường hoặc quay đầu.

Theo tài xế này, người đi xe máy nên quan sát hướng nhìn của tài xế container, đồng thời giơ tay cao khi di chuyển phía trước đầu xe lớn để tăng khả năng được nhận diện. Nhờ đó, tài xế có thể biết phía trước đang có người di chuyển và tránh cho xe tiến lên gây tai nạn.

Kinh nghiệm "sống còn" để tránh rơi vào điểm mù trước mũi xe container (Video: TikTok).

Người đi xe máy nên hạn chế thói quen chen trước đầu xe tải, container tại các đoạn đường ùn tắc để tránh tai nạn đáng tiếc. Trong trường hợp buộc phải sang đường hoặc quay đầu theo cách này, cần chủ động ra tín hiệu để tài xế dễ quan sát hơn.