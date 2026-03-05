Trong đêm lễ hội, nam, nữ người Ma Coong vừa hát, vừa ra sức gõ vào mặt trống. Trống vỡ là lúc đêm yêu đương chính thức bắt đầu, các cặp đôi dắt nhau ra suối, vào rừng tình tứ.