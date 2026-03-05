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Rộn ràng Lễ hội Đập trống của người Ma Coong

Trong đêm lễ hội, nam, nữ người Ma Coong vừa hát, vừa ra sức gõ vào mặt trống. Trống vỡ là lúc đêm yêu đương chính thức bắt đầu, các cặp đôi dắt nhau ra suối, vào rừng tình tứ.
Đọc thêm : Trai gái Ma Coong ra sức đập vỡ trống để được vào rừng tình tứ