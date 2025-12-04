Video
video cùng chuyên mục

Rơi tiêm kích F-16 của Mỹ

Tiêm kích F-16 của Mỹ bị rơi tại California khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.
