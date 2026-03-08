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Robot tự động dọn sạch chuồng bò

Hãng công nghệ Hà Lan Lely đã phát triển hệ thống robot giúp con người làm vệ sinh và dọn dẹp chuồng chăn bò một cách tự động.
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