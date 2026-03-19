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Robot Trung Quốc hình người nhảy múa đập vỡ bát đĩa, bị đuổi khỏi nhà hàng

Một robot hình người vừa bị lôi ra khỏi nhà hàng lẩu ở California (Mỹ) vì màn biểu diễn nhảy múa mất kiểm soát, đập vỡ hết bát đũa.
Đọc thêm : Mỹ: Robot hình người nhảy múa đập vỡ bát đĩa, bị lôi khỏi nhà hàng