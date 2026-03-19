Mỹ: Robot hình người nhảy múa đập vỡ bát đĩa, bị lôi khỏi nhà hàng

Ngày 17/3 trên nền tảng mạng xã hội X, một tài khoản có tên Tansu Yegen đăng đoạn video với tiêu đề "Một robot Trung Quốc bị mất kiểm soát. Thay vì làm việc, robot vừa đập vỡ bát đĩa", thu hút hơn 5,5 triệu lượt xem.

Trong video, một robot hình người chưa rõ thuộc về hãng sản xuất nào, mặc chiếc tạp dề màu cam và biểu diễn động tác múa phục vụ khách. Tuy nhiên sau đó, cỗ máy bắt đầu mất kiểm soát, làm vỡ bát đĩa và văng đũa khắp nơi. Khoảnh khắc khiến nhiều người liên tưởng tới những cảnh robot bị lỗi trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Trước tình huống nguy hiểm, nhân viên nhà hàng đã nhanh chóng khống chế, kéo robot ra ngoài trong khi thiết bị này vẫn tiếp tục cử động như đang “nhảy loạn”.

Robot Trung Quốc hình người nhảy múa đập vỡ bát đĩa, bị đuổi khỏi nhà hàng (Nguồn video: X).

Đoạn video thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội, phần lớn bày tỏ sự lo ngại. Một số ý kiến cho rằng, nếu sự mất kiểm soát này xảy ra với loại robot có mang dụng cụ sắc nhọn dùng trong nhà bếp hoặc nhà máy, mức độ nguy hiểm tăng lên rất nhiều.

"Điều này rất đáng sợ. Hãy nhìn cách 3 người trưởng thành phải vật lộn mới khống chế được nó", một ý kiến cho hay.

"Trong trường hợp này, tại sao không có nút dừng khẩn cấp để dễ tiếp cận. Video này nên được các cơ quan quản lý xem xét", một tài khoản khác trên X đặt câu hỏi.

Khoảnh khắc robot bị mất kiểm soát (Ảnh cắt từ video).

Hiện phía nhà hàng lẩu và công ty phát triển robot chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan tới vụ việc. Chưa rõ robot này có tiếp tục được sử dụng sau sự cố hay không. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu robot gặp trục trặc khi làm việc.

Năm 2025, một đoạn video khác ghi lại cảnh robot hình người bất ngờ tấn công kỹ thuật viên tại một nhà máy ở Trung Quốc cũng từng gây xôn xao dư luận.

Sự việc xảy ra tại nhà máy của Unitree, hãng phát triển robot lớn nhất Trung Quốc. Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy một thiết bị hình người được cố định trên giá đỡ trong quá trình thử nghiệm, bất ngờ "thức giấc".

Người máy sau đó liên tục vung tay lên xuống, thực hiện động tác như đang tấn công, đồng thời giãy giụa, tiến về phía trước, như muốn thoát khỏi giá treo.

Khoảnh khắc robot bất ngờ tấn công kỹ sư (Ảnh cắt từ video).

Tình huống xảy ra đột ngột khiến hai kỹ sư của Unitree đứng gần đó bàng hoàng. Họ nhanh chóng tháo chạy, đưa tay che mặt để tránh bị người máy lao vào. Tuy nhiên, thiết bị này dường như vẫn cố tìm cách đuổi theo, tiếp tục có động tác hung hăng.

Chỉ đến khi các kỹ sư kịp ngắt nguồn điện, người máy mới dừng lại, chấm dứt hành động mất kiểm soát. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng sự cố xuất phát từ lỗi phần mềm - điều có thể xảy ra trong quá trình thử nghiệm.

"Có vẻ như các kỹ sư đang cập nhật phần mềm và vô tình kích hoạt robot, dẫn đến tình trạng này. Theo tôi, đây chỉ là một lỗi kỹ thuật", một người dùng Weibo bình luận.

Tuy nhiên, không ít người bày tỏ lo ngại. Nếu người máy ứng dụng trong thực tế mà mất kiểm soát như thế, hậu quả sẽ khó lường. Thậm chí, nhiều người liên tưởng sự việc với bộ phim "Kẻ hủy diệt" - những robot hình người nổi loạn và tàn sát loài người.

Những sự cố như vậy xuất hiện trong bối cảnh robot ngày càng được sử dụng nhiều hơn vào đời sống hàng ngày, từ nhà hàng đến các dây chuyền sản xuất.