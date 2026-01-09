Video
video cùng chuyên mục

Robot Saros Rover trình diễn leo và dọn dẹp từng bậc cầu thang

Robot hút bụi giờ đây đã được trang bị thêm “chân” để leo lên cầu thang, giúp khắc phục nhược điểm lớn nhất của loại thiết bị này.
Đọc thêm : CES 2026: Nhược điểm lớn nhất của robot hút bụi đã được khắc phục