Video
video cùng chuyên mục

Robot phục vụ làm rơi chén dĩa xuống nền

Nhiều robot đã được sử dụng để phục vụ thực khách trong các nhà hàng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, những robot này đôi khi chúng cũng mắc lỗi giống như con người.
Đọc thêm : Clip “xe cảnh sát mở đường hỗ trợ đưa người đi cấp cứu” nổi bật tuần qua