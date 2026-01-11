Video
video cùng chuyên mục

Robot hình người với kiểu chuyển động khác thường

Mẫu robot hình người mang tên Atlas của hãng robot Boston Dynamics (Mỹ) được trình diễn tại triển lãm công nghệ CES 2026 đã gây ấn tượng với kiểu di chuyển khác thường.
