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Robot hình người tự gấp gọn vào hộp để dễ dàng vận chuyển

Mẫu robot hình người Expedition A3 có khả năng tự gấp gọn cơ thể để nằm vào hộp đựng, giúp dễ dàng giao đến khách hàng cũng như vận chuyển robot đến những nơi khác nhau.
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