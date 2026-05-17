Clip “tai nạn bất ngờ khi sử dụng bếp gas” nổi bật tuần qua

Sự cố bất ngờ cảnh báo những gia đình đang sử dụng bếp gas

Khi cô gái bật bếp gas, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội khiến hai chị em hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Sự việc khiến bé trai bị bỏng.

Nhiều khả năng bình gas đặt trong tủ bếp đã bị xì nhưng gia đình không phát hiện ra.

Đoạn video là lời cảnh báo cho những gia đình đang sử dụng bếp gas, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng bình và ống chia gas phía dưới bếp, tránh tình trạng rò rỉ khí gas dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Robot hình người tự gấp gọn vào hộp đựng

Mẫu robot hình người Expedition A3 của công ty robot Trung Quốc Agibot có khả năng tự gấp gọn cơ thể để nằm vào hộp đựng, giúp dễ dàng giao đến khách hàng cũng như vận chuyển robot đến những nơi khác nhau.

Robot Expedition A3 có thể được sử dụng để làm công việc lễ tân, hỗ trợ khách hàng, trình diễn các động tác trên sân khấu trong các sự kiện… Robot dự kiến sẽ bán ra thị trường vào quý III năm nay với mức giá 372.000 tệ (tương đương 1,3 tỷ đồng).

Bé gái gặp tai nạn bất ngờ khi đi thang máy

Camera bên trong thang máy tại một chung cư ở thành phố Tự Cống (Trung Quốc) đã ghi lại được khoảnh khắc bé gái 3 tuổi bị kẹt tay khi cửa thang máy mở ra. Bé gái đã bật khóc vì đau và sợ, trong khi bà của cô bé cố gắng kéo tay của cháu mình ra nhưng bất thành.

Khi nghe tiếng khóc và kêu cứu, cha mẹ của cô bé đã nhanh chóng chạy đến. Sau khi quan sát tình hình, cha mẹ của bé gái đã chạy về nhà lấy dầu, bôi vào tay của cô bé, giúp rút được tay ra khỏi khe cửa hẹp.

Cô bé được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình hình. Bác sĩ cho biết cô bé chỉ bị chấn thương phần mềm không nghiêm trọng.

Đoạn video là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh, khi con nhỏ thường tinh nghịch và hiếu động, có thể bị kẹt tay do thò tay vào khe cửa thang máy, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Động đất bất ngờ xảy ra tại Sơn La khiến mặt đất rung chuyển

Một trận động đất mạnh 4 độ, tâm chấn ở độ sâu khoảng 10,2 km, đã xảy ra vào tối 10/5 tại xã Mường Hung (Sơn La).

Video do camera giám sát ghi lại cho thấy mặt đất tại nhiều nơi bị rung chuyển dữ dội, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi nhà. Trận động đất không gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Theo Viện Các Khoa học Trái Đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Sơn La nằm trên đới đứt gãy sông Mã nên thỉnh thoảng xảy ra động đất.

Đới đứt gãy sông Mã là một trong những đới đứt gãy lớn ở Tây Bắc, kéo dài theo hướng tây bắc - đông nam dọc lưu vực sông Mã, đi qua các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và nối sang lãnh thổ Lào.

Nhóm thợ xây ân cần chăm sóc cho con của chủ nhà

Nhóm thợ xây đến sửa nhà không chỉ tập trung vào công việc, mà còn nhẹ nhàng ân cần chăm sóc cho giấc ngủ của con gái chủ nhà. Mỗi khi người thợ nào rảnh tay đều tranh thủ đưa võng để giúp bé gái ngủ được ngon hơn.

Người đàn ông bị gió lốc hất tung lên trời

Một trận lốc xoáy mạnh đã bất ngờ xuất hiện tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), thổi bay nhiều mái nhà.

Đoạn video cho thấy khoảnh khắc người đàn ông cố gắng bám vào mái nhà của mình để giữ không cho lốc xoáy thổi bay, nhưng không ngờ gió mạnh đã khiến cả mái nhà lẫn người này bị hất tung lên cao và rơi xuống đất.

Truyền thông địa phương cho biết người đàn ông đã may mắn sống sót, nhưng bị thương nặng.

Máy bay đâm trúng tòa nhà trong khi đang cất cánh

Chiếc máy bay cỡ nhỏ một động cơ, chở theo 5 người, trong khi đang cất cánh từ sân bay Pampulha tại thành phố Belo Horizonte (Brazil) nhưng không thể lấy được độ cao.

Phi công cố gắng điều khiển máy bay bay vòng để lấy độ cao, nhưng cuối cùng lại đâm vào một tòa nhà 3 tầng trong khu dân cư. Vụ va chạm khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Không có thương vong dưới mặt đất.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Bố phản ứng nhanh cứu mạng con gái 2 tuổi bị mắc nghẹn

Camera giám sát bên trong một căn hộ tại thành phố Thành Quan (Trung Quốc) đã ghi lại khoảnh khắc bé gái 2 tuổi bị hóc vỏ cam, khiến cô bé không thể thở được.

Cô bé liên tục ho mạnh, sau đó nằm gục xuống đất vì bị ngạt thở. Bố của cô bé khi nghe tiếng ho của con đã nhanh chóng chạy đến, sử dụng thủ thuật Heimlich ấn mạnh vào vùng bụng để giúp tống dị vật ra ngoài.

Phản ứng kịp thời của người bố đã giúp cứu mạng con gái mình.

Người đàn ông thoát chết khó tin sau cú ngã từ tầng 5

Đoạn video do một nhân chứng ghi lại tại tỉnh Santa Fe (Argentina) cho thấy khoảnh khắc một người đàn ông bám bên ngoài lan can căn hộ ở tầng 5 của một chung cư. Người này sau đó bị tuột tay và rơi xuống đất trước sự kinh hãi của những người chứng kiến.

Nạn nhân rơi trúng một chiếc ô tô cảnh sát đang có mặt tại hiện trường, giúp giảm lực va chạm. Nhờ đó, người đàn ông sống sót sau cú ngã từ độ cao lớn, nhưng bị đa chấn thương.

Các nhân chứng cho biết, trước khi trèo ra ngoài ban công, người đàn ông đã xảy ra cãi vã với vợ.

Ô tô bốc cháy dữ dội trong trạm xăng

Camera giám sát tại một trạm xăng ở thành phố Gomel (Belarus) đã ghi lại khoảnh khắc một chiếc SUV đang chờ bơm nhiên liệu thì bất ngờ xuất hiện khói trắng bốc lên nghi ngút từ bên dưới nắp ca pô.

Phát hiện sự việc, nữ tài xế lập tức chạy đi tìm người hỗ trợ. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, khiến những nỗ lực chữa cháy ban đầu của nhân viên trạm xăng không thành công.

Chỉ đến khi lực lượng cứu hỏa có mặt, đám cháy mới được khống chế. Dù vậy, chiếc ô tô đã bị hư hại nghiêm trọng. May mắn, ngọn lửa không lan sang các trụ bơm nhiên liệu, nếu không hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.